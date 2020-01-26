Фанаты не узнали Боярского без шляпы
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Фанаты не признали актера и певца Михаила Боярского на новой фотографии его дочери Елизаветы в Instagram.
Дело в том, что на новом снимке, где запечатлено все семейство Боярских, его глава находится без шляпы. Отсутствие привычного атрибута актера удивило пользователей.
«Как будто другой человек», «Ну ничего себе, а где же шляпа?», — гласят подписи к фото.
Также под постом фанаты писали слова восхищения.
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