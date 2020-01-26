Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

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Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко будут показывать в Северной Америке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании KinoFilm Corp (группа компаний «Киносфера»), представителя дистрибьютеров Александра Белякова.

Как стало известно, показ ленты состоится с 25 января по 2 февраля.

Уточняется, что картину продемонстрируют в 37 кинотеатрах США и Канады. Сеансы пройдут в 28 городах этих стран.

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