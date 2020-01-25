Дженнифер Энистон напугала фанатов сериала «Друзья», выпрыгнув из-за дивана

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон испугала нескольких поклонников ситкома, выпрыгнув из-за дивана во время экскурсии по павильону киностудии, где снимался сериал.

По задумке, Энистон с криком выскакивает из-за дивана, когда на него садятся фанаты сериала. Действие разворачивается в павильоне, где снимались сцены из знаменитой кофейни сериала «Друзья».

Каждый раз Энистон появлялась с новой громкой репликой или именем герое сериала.

Испуганные и удивленные поклонники с восторгом встретили появление любимой звезды, несмотря на то, что в ряде случаев некоторые были сильно шокированы и громко вскрикивали от неожиданности.

Сама актриса при это отметила, что чувствует себя как дома в знакомой студии.

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