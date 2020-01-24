Отец Урганта напомнил об угрозах жизни его сына

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Отец шоумена Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью «Собеседнику» напомнил о том, что несколько лет назад его сыну угрожали.

Недавно православные активисты потребовали лишить Урганта-младшего гражданство из-за того, что ведущий пошутил о православном Рождестве, совпадающем с днем рождения американского актера Николаса Кейджа, и показал коллаж с изображением Кейджа в образе новорожденного Иисуса. «Мне совершенно все равно, что думают активисты, и поэтому я к этому никак не отношусь. Кстати, несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, $10 тыс. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит», — сказал Андрей Ургант.

Весной 2013 года украинские националисты отреагировали предложением убить Урганта после шутки телеведущего о том, что он «порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». После Иван Ургант извинился.

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