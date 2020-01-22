«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix

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Сериал Netflix стал самым популярным оригинальным шоу на стриминговой платформе Netflix, передает Variety.

Известно, что за 4 недели, прошедшие после премьеры, сериал посмотрели уже 76 млн зрителей.

Согласно новой системе подсчета Netflix. шоу считается просмотренным, даже если пользователь увидел только две минуты серии. Ранее зрителю необходимо было просмотреть не менее 70% серии, чтобы его «посчитали».

Премьера «Ведьмака» по произведениям Анджея Сапковского состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года.

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