Харатьян одобрил перенос иностранных кинопремьер ради российских

Народный артист России Дмитрий Харатьян в беседе с ТАСС одобрил перенос зарубежных фильмов в пользу отечественных премьер.

По словам Харатьяна, политика Минкультуры по переносу релиза помогает фильмам, которые достойны зрительского внимания. «За последние два-три года тенденция улучшается, и наш зритель возвращается на наши фильмы. Это огромная работа, которую проводит Минкультуры, Фонд кино и кинематографисты», — подчеркнул он.

При этом Харатьян отметил, чтона международном уровне российские фильмы «никому не нужны». «Потому что там ориентация на совершенно другое кино, на Голливуд, и он абсолютный монополист на международном рынке, в том числе и российском. Поэтому сейчас российские кинематографисты и Министерство культуры борются за наш рынок и за зрителей, которые ходят в наши кинотеатры», — сказал празднующий 60-летие артист.

Ранее Минкульт объявил о том, что в случае совпадения дня выхода в прокат значимого российского фильма и зарубежной картины ведомство готово аннулировать удостоверение иностранной ленты, изменив дату релиза.

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