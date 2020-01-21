Поклонская раскритиковала слова Водонаевой о маткапитале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала слова телеведущей Алены Водонаевой о том, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, обращать внимание на слова таких «звезд» и посвящать им целые телешоу на центральных каналах, обеспечивая им еще больший пиар, значит совершать ошибку.

«В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы», — написала Поклонская.

Она отметила, что подобные слова унижают и оскорбляют россиян.

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