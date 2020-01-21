Кейт Уинслет и Билл Мюррей снялись в десятом фильме Уэса Андерсона

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Стал известен актерский состав десятого фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер», передает Independent.

В фильме снялись Билл Мюррей и Оуэн Уилсон, которые часто играют у Андерсона. Также в картине сыграли Матье Амальрик, Боб Балабан, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс, Бенисио дель Торо, Фрэнсис МакДорманд, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Леа Сейду, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Кейт Уинслет и другие.

Действие картины разворачивается в XX веке в Париже, в отделении американской газеты.

Премьера «Французского диспетчера» состоится в мае на Каннском кинофестивале.

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