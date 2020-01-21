Гуф не обращался в посольство России в ОАЭ после задержания в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф или его представители не обращались за помощью в посольство России в ОАЭ из-за его задержания в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в столице ОАЭ.

По словам дипломата, в связи с задержанием пока «никто не обращался», однако в случае обращения российское консульство будет готово оказать помощь.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гуфа задержали в в аэропорту эмиратской столицы из-за дебоша в самолете.

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