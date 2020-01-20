Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете. Об этом сообщает Super.ru.
Отмечается, что музыкант совершал транзитный рейс. В ОАЭ у него была пересадка из Таиланда.
По данным издания, причиной задержания стало неподобающее поведение исполнителя на борту самолета.
Уточняется, чтоГуф вместе с сопровождающими находится в отделении полиции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Гуф унизил сына»: Айза Анохина заявила о развале семьи
— Носов о вызове Гуфа на бой: рекомендовал бы ему завязывать с наркотиками