Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби

Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете. Об этом сообщает Super.ru.

Отмечается, что музыкант совершал транзитный рейс. В ОАЭ у него была пересадка из Таиланда.

По данным издания, причиной задержания стало неподобающее поведение исполнителя на борту самолета.

Уточняется, чтоГуф вместе с сопровождающими находится в отделении полиции.

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