Эль Фаннинг стала Екатериной II в трейлере сериала «Великая»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый трейлер сериала «Великая» о жизни русской императрицы Екатерины II.

Молодую Екатерину сыграла звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг.

В частности, в сериале будет показана свадьба Екатерины с впоследствии свергнутым императором Петром III в исполнении Николаса Холта.

Премьера восьмисерийной «Великой» состоится на Hulu 15 мая 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мишель Пфайффер намекнула на третью «Малефисенту»

Amazon разорвал контракт с обвиненным в педофилии Вуди Алленом

Эль Фаннинг покоряет сцену в трейлере «За мечтой»