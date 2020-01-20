Эль Фаннинг стала Екатериной II в трейлере сериала «Великая»
Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый трейлер сериала «Великая» о жизни русской императрицы Екатерины II.
Молодую Екатерину сыграла звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг.
В частности, в сериале будет показана свадьба Екатерины с впоследствии свергнутым императором Петром III в исполнении Николаса Холта.
Премьера восьмисерийной «Великой» состоится на Hulu 15 мая 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишель Пфайффер намекнула на третью «Малефисенту»
— Amazon разорвал контракт с обвиненным в педофилии Вуди Алленом