Наталью Бочкареву приговорили к штрафу за хранение наркотиков
Актрису Наталью Бочкареву Преображенский суд Москвы приговорил к штрафу в 30 тыс. руб. за хранение наркотиков, передает Telegram-канал Baza.
Наталья рассказала, что не знала, что в пакете, который нашли при ней, были наркотики, однако признала свою вину в том, что сама не обратилась в полицию, обнаружив его. Суд постановил уничтожить купюры со следами кокаина, изъятые у Бочкарёвой при обыске.
Бочкарева также просила освободить ее от наказания в принципе, поскольку переводит деньги в благотворительный фонд.
Наталью Бочкареву задержали в сентябре на одной из московских дорог. При себе у нее нашли кокаин. Актрису отпустили под подписку о невыезде.
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