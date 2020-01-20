Перенесшего инсульт Сергея Соловьева перевели в реанимацию
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник из его окружения.
Ранее сообщалось, что Соловьев пережил ишемический инсульт и находится в тяжелом состоянии.
Информация об ухудшении состояния здоровья Соловьева начала появляться в СМИ в середине января 2020 года.
Сергею Соловьеву 75 лет. Соловьев – режиссер фильмов «Асса», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и др.
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