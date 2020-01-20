Башаров рассказал про сорванные украинские гастроли

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Российский актер Марат Башаров в беседе с «Рен ТВ» рассказал о сорванных гастролях на Украине.

На Украину, рассказал Башаров, не пустили актеров Сергея Колесникова и Ларису Удовину, а также продюсера Андрея Бутина. Пограничники остановили артистов, летевших в Запорожье из Варшавы. Колесникова обвинили в том, что он якобы тайно был в Крыму, Бутину предъявили «недостаточную мотивировку». «У нас должны были быть гастроли с сегодняшнего дня по восьми городам Украины. Но вчера мне позвонил Андрей Бутин и рассказал, что гастроли отменяются, потому что дали запрет на въезд. Мы должны были ехать со спектаклем «Идея фикс», — сообщил Башаров.

Башаров отметил, что зрителям из Запорожья об отмене спектакля рассказали только за 20 минут до его начала.

Актеры должны были участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве.

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