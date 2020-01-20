Комедия »(НЕ) идеальный мужчина» стала лидером российского проката

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Комедия »(НЕ)идеальный мужчина», главную мужскую роль в которой исполнил певец Егор Крид, заработала в минувшие выходные 297,5 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Отмечается, что на второй строчке оказался фильм «Холоп», собравший за последние четыре дня 230,6 млн рублей.

При этом тройку замкнул анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж».

По имеющимся данным, данная картина заработала за выходные 106,9 млн рублей.

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