Фильм «Холоп» оказался вторым в истории российского проката по кассовым сборам

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Фильм «Холоп», вышедший на экраны кинотеатров 26 декабря, обогнал ремейк фильма «Король лев», достигнув кассовых сборов в России в размере более чем 2,64 млрд рублей. Об этом сообщает сайт Фонда кино.

Отмечается, что «Король лев» находится все еще впереди «Холопа» по числу зрителей.

Как известно, лидером по кассовым сборам в истории российского проката является картина «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. Эта лента пополнила кассу на 2,9 млрд рублей.

При этом на втором и третьем места располагаются фильмы «Холоп» и «Король лев», соответственно.

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