Милонов назвал Водонаеву «эскортницей-содержанкой» после слов о маткапитале

Депутат Государственной думы Виталий Милонов подверг критике телеведущую Алену Водонаеву после того, как она заявила, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Работа Водонаевой — быть эскортницей-содержанкой. Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить, как это успешно делает Водонаева», — сказал депутат.

Он отметил, что ведущая оскорбила миллионы россиян, своими «куриными мозгами» не понимая, что материнский капитал — это благодарность со стороны государства, а труд матерей не идет в сравнение с выплатами.

Милонов заявил, что Водонаеву необходимо отправить на год на Новую Землю «за экстремизм».

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