Неизвестные испортили памятник Пушкину в Минске

Памятник Александру Пушкину в Минске пострадал от рук неизвестных. Монумент был разрисован красной краской.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на ГУВД столицы республики.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже занимаются поисками злоумышленников.

«Информация о том, что неизвестные разрисовали красной краской памятник Пушкину, поступила сегодня в милицию от неравнодушных граждан», — рассказали в городском ГУВД.

Данных о лицах, которые совершили акт вандализма, пока нет.

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