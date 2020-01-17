Модель Пунтус опровергла причастность внука Михалкова к своему падению из окна

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Модель Ксения Пунтус впервые после падения из окна квартиры внука Никиты Михалкова опубликовала пост в Instagram.

Девушка отрицает, что в момент падения была в состоянии наркотического опьянения. «Запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т.д. и т.п.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», — написала она.

Также Ксения подчеркнула, что ее молодой человек, внук Михалкова, не имеет отношения к случившемуся. «Речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес», — пишет она.

Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы 11 января. У нее зафиксированы многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и вывих бедра. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что перед этим девушка была в баре с Андреем Баковым.

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