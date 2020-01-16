Мединский поздравил с днем рождения Ланового

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И.о. министра культуры России Владимир Мединский поздравил актера Василия Ланового с 86-летием.

Он отметил, что народного артиста СССР ценят и любят несколько поколений россиян. «На театральной сцене и в кино вы воплотили целую галерею ярких образов, каждый из которых Вы буквально прожили, глубоко прочувствовали, наделив поразительной убедительностью и искренностью. Многие картины с Вашим участием стали знаковыми для отечественного кинематографа и близкими миллионам зрителей», — цитирует РИА «Новости» поздравительную телеграмму.

По словам Мединского, Лановой — человек исключительной порядочности, интеллигентности и внутреннего достоинства. И.о. министра также отметил вклад артиста в патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о прошлом страны.

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