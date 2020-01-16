Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с РИА «Новости» возмутился тому факту, что картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не включили в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».
«Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие», — сказал Машков.
92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.
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