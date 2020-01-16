Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12684841/Dylda-pic905-895x505-84633.jpg">

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с РИА «Новости» возмутился тому факту, что картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не включили в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

«Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие», — сказал Машков.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Дылда» Балагова не вошла в число номинантов на «Оскар»

— Фильм «Дылда» получил приз на американском кинофестивале

— Драпеко не понравилось попадание «Дылды» в шорт-лист «Оскара»