Российская артистка эстрады Елена Воробей сломала руку во время концерта. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, инцидент произошел на концерте в Ногинске. Артистка подскользнулась на сцене, пришлось вызывать врачей.

При это Воробей отметила, что она решила продолжать концерт.

«Быстро приехала неотложка. Врачи стояли в зрительном зале и ждали , когда же я остановлюсь.....продержалась минут 40!!!!Продолжила бы и дальше, но сильно упало давление», — написала артистка.

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