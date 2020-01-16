Стивен Кинг заявил о важности качества, а не «разнообразия» в искусстве

Писатель Стивен Кинг заявил, что в вопросах искусства для него важно качество, а не «разнообразие». Об этом сообщает Associated Press.

Автор бестселлеров прокомментировал ситуацию вокруг предстоящей церемонии вручения кинопремии Оскар, раскритикованной за выдвижение исключительно режиссеров-мужчин за почти полностью белую группу финалистов-актеров.

«Я бы никогда не подумал о разнообразии в вопросах искусства. Только качество», — заявил Кинг.

Заявление писателя было встречено критикой в социальных сетях.

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