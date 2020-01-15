Макаревич счел критиков Горбачева «мразями»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал россиян, которые осуждают экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он написал в своем Facebook.

Он считает, что бывшего советского лидера критикуют «именно те мрази», которым тот предоставил свободу.

«В частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», — написал Макаревич.

В свою очередь некоторые пользователи сети вступили в полемику с артистом.

Так, один из комментаторов заявил, что музыканты не являются самыми умными при трактовке политики. Некоторые пользователи сети также указали на то, что именно Горбачев развалил СССР.

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