Шипенко объяснил успех самой кассовой российской комедии «Холоп»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/340/12907340/416-pic905-895x505-22025.jpg">

Режиссер Клим Шипенко объяснил коммерческий успех своей комедии «Холоп».

За три недели лента собрала в кинотеатрах около 2,4 млрд руб. и стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката. «Секрет такого коммерческого успеха – это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу, я бы так сказал. У такого «сарафана» нет какой-то одной причины, это все вместе», — поделился Шипенко в беседе с РИА «Новости», добавив, что зритель пришли в кино не только потому, что это смешной фильм. «Много что должно совпасть. Люди не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым, которые не ходят в кино», — сказал он.

Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Холоп» снова возглавил российский прокат

— «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

— «Холоп» стал самой кассовой российской комедией