Sony показала второй трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony опубликовала на YouTube второй трейлер супергеройского боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.
В ролике рассказывается о сверхъестественных способностях супергероя Бладшота, которого играет Вин Дизель.
По сюжету, потерявшего Бладшота спасают от смерти, вживив ему множество нанороботов и используя его как супероружие.
Премьера фильма «Бладшот» в широком прокате состоится 27 февраля 2020 года.
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