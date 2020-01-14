Sony показала второй трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

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Студия Sony опубликовала на YouTube второй трейлер супергеройского боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.

В ролике рассказывается о сверхъестественных способностях супергероя Бладшота, которого играет Вин Дизель.

По сюжету, потерявшего Бладшота спасают от смерти, вживив ему множество нанороботов и используя его как супероружие.

Премьера фильма «Бладшот» в широком прокате состоится 27 февраля 2020 года.

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