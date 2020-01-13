Джаред Лето стал вампиром-мутантом в первом трейлере «Морбиуса»
Опубликован первый трейлер фильма про вампира-мутанта «Морбиус» с актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли.
«Морбиус» снять по комиксам Marvel о человеке-пауке.
По сюжету, биохимик Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и пытается найти лекарство от него.
Морбиус как персонаж впервые появился в роли злодея в выпуске «Человека-паука», посвященном Хэллоуину, в 1971 году.
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