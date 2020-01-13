Джаред Лето стал вампиром-мутантом в первом трейлере «Морбиуса»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12286957/RTS22MR4-pic905-895x505-23519.jpg">

Опубликован первый трейлер фильма про вампира-мутанта «Морбиус» с актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли.

«Морбиус» снять по комиксам Marvel о человеке-пауке.

По сюжету, биохимик Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и пытается найти лекарство от него.

Морбиус как персонаж впервые появился в роли злодея в выпуске «Человека-паука», посвященном Хэллоуину, в 1971 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джаред Лето огорчился из-за того, что его вновь не позвали сыграть Джокера

— В Сети появились фото изнуренного и толстого Джареда Лето