Шоумен рассказал о драке Кадышевой и Бабкиной

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Шоумен Рустам Солнцев обратил внимание на отрывок из якобы существующих мемуаров певицы Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл – это я!».

У себя в Instagram он процитировал воспоминания солистки «Золотого кольца», которые нашел забавными. В отрывке автор рассказывает, что Кадышева подралась с певицей Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».

При этом Бабкину Кадышева, как утверждает Солнцев, называет бездарностью и утверждает, что «врезала» ей баяном. «Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка – тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни…» — цитирует Солнцев.

В сети нет упоминаний о книге воспоминаний Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я».

И Кадышева, и Бабкина прославились благодаря исполнению народных и стилизованных под народные композиций.

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