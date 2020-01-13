Госпитализирован солист «Корней» Алексей Кабанов
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Поп-исполнитель Алексей Кабанов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Участник музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» и поп-группы «Корни» был вынужден обратиться за помощью к врачам из-за проблем с гортанью.
Возможно, Кабанову понадобится оперативное вмешательство. Сейчас медики обследуют артиста.
36-летний Алексей Кабанов — участник группы «Корни», ставшей победителем музыкального проекта «Фабрика Звезд», стартовавшего на Первом канале в 2002 году.
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