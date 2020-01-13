Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом

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Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Об этом сообщает телеканал «Муз-ТВ».

По ее словам, это будет «нерадостная история».

Как отметила артистка, они приложат усилия, чтобы сохранить хорошие отношения ради дочери.

Она также выразила надежду, что решение юридических вопросов обойдется без скандальных разбирательств.

Ранее Пелагея объявила о расставании с Телегиным после трех лет брака.

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