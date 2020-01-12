Суд арестовал участника драки с сыном Жванецкого

Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, который был задержан по подозрению в ограблении друга сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого в ходе потасовки у ресторана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 11 января суд избрал наказание Асылбеку Хисами в виде заключения под стражу.

Мужчине вменяется совершение преступления, которое проходит по статье о грабеже, совершенном с применением насилия, не опасным для жизни.

Ранее СМИ сообщили, что за избиение 8 января Дмитрия Жванецкого и его друга были задержаны двое студентов МГИМО, по итогам допроса одного из них задержали, а другого оставили в статусе свидетеля.

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