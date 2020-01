Оззи Осборн выпустил песню с Элтоном Джоном

Оззи Осборн выложил новую песню Ordinary man, которую исполнил вместе с Элтоном Джоном. Об этом сообщает Consequence of Sound.

Первый куплет песни исполняет Осборн под игру Джона на пианино. Во втором куплете Элтон Джон начинает подпевать.

По словам Осборна, когда он писал эту композицию, она напомнила ему одно из старых произведений Элтона Джона. Рок-музыкант обратился к своей жене Шэрон с вопросом, согласится ли Элтон спеть вместе с ним.

«Мы спросили его, и он согласился. Этон Джон не только поет, но и играет на фортепиано», — рассказал Осборн.

Этой балладе предшествовали синглы Under the Graveyard и Straight to Hell.

Новая песня вошла в одноименный альбом Ordinary man, релиз которого состоится 21 февраля. До этого последний сольный альбом Осборна Scream выходил в 2010 году.