Телепередачи «Смехопанорама» и «Утренняя почта» закрыли
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Выпуск программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» пока сняты с производства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВГТРК.
Причина данного решения не раскрывается.
«Производство программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» пока приостановлено», — говорится в сообщении.
При этом сроки возобновления показа не называются.
Ранее стало известно, что телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире.
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