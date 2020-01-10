Телепередачи «Смехопанорама» и «Утренняя почта» закрыли

Выпуск программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» пока сняты с производства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВГТРК.

Причина данного решения не раскрывается.

«Производство программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» пока приостановлено», — говорится в сообщении.

При этом сроки возобновления показа не называются.

Ранее стало известно, что телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире.

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