Ведущий шоу «Сам себе режиссер» рассказал о своих планах после закрытия передачи

Телеведущий Алексей Лысенков рассказал о том, чем займется после закрытия своей программы «Сам себе режиссер».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что останется в теле- и радиоэфире. «Я выхожу на утре на телеканале «Звезда». У меня две программы на «Детском радио». У меня есть еще проекты, про которые я сейчас не хочу говорить. Я не безработный, я в строю. Все хорошо», — заверил Алексей Лысенков.

Холдинг ВГТРК закрыл шоу с любительскими видео «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире. Последний выпуск вышел в эфир 22 декабря 2019 года.

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