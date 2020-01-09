Появилось видео избиения сына сатирика Жванецкого

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Телеканал «Рен ТВ» опубликовал видеозапись избиения сына сатирика Михаила Жванецкого в Москве.

На записи с камеры наблюдения у одного из столичных ресторанов можно увидеть, как один из нападающих ногами бьет лежащего у входа в заведение мужчину. После обидчики начали вытаскивать вещи из карманов избитого. Сам 24-летний Дмитрий Жванецкий подтвердил, что его с другом попытались ограбить. «Сначала мы вступились за девушку, потом на нас напали», — сказал он, добавив, что после инцидента был вынужден обратиться к медикам и в полицию.

Дмитрий Жванецкий родился в 1995 году в браке сатирика с Натальей Суровой.

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