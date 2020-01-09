Елена Малышева рассказала о победе над раком
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в Instagram, как защитила себя от рака.
По словам Малышева, она предотвратила рак толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад, а сейчас лечит рефлюксную болезнь (изжогу). «В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке», — пояснила она, добавив, что сейчас считается, что эрозия, язва и рак — это стадии одной болезни. «Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней! Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили», — призналась Малышева.
Телеведущая также порекомендовала своим подписчикам пройти гастро- и колоноскопию для профилактики онкологических заболеваний.
Елене Малышевой 58 лет, она — руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» на «Первом канале».
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