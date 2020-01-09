Стивен Фрай будет вести шоу по «Фантастическим тварям»

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Актер Стивен Фрай будет вести вести шоу, посвященное магическим животным из фильмов «Фантастические твари» по сценариям Джоан Роулинг, передает Variety.

В передаче Fantastic Beasts: A Natural History («Фантастические твари: естественная история») сказочных существ из мира книг о волшебнике Гарри Поттере будут сравнивать с настоящими животными. Шоу будет создано в сотрудничестве с Музеем естественной истории Лондона, который скоро представит посвященную аналогичной теме выставку «Фантастические твари: чудо природы».

Третья часть фильма «Фантастические твари» должна выйти на экраны в 2021 году.

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