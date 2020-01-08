Продолжение «Джуманджи» собрало в российском прокате больше миллиарда рублей

Комедия «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом собрала в российском прокате более 1 млрд руб., сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Российская премьера фильма Джейка Кэздана состоялась 12 декабря 2019 года.

Сиквел продолжает рассказывать о рриключения четверых друзей внутри игры «Джуманджи».

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