Продолжение «Джуманджи» собрало в российском прокате больше миллиарда рублей
Комедия «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом собрала в российском прокате более 1 млрд руб., сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Российская премьера фильма Джейка Кэздана состоялась 12 декабря 2019 года.
Сиквел продолжает рассказывать о рриключения четверых друзей внутри игры «Джуманджи».
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