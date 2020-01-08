Шнуров с пляжа посмеялся над «Вторжением» и «Союзом спасения»

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Рок-музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram посмеялся над премьерами российских фильмов «Вторжение» и «Союз спасения».

В стихах он иронично отметил, что раздумывает, не вернуться ли с пляжа в Россию ради просмотра кино. «Хочется до коликов, до жжения курточку напялить на меху же. Пишут — фильма лучше нет «Вторжения»! И «Союз Спасения» не хуже!» — продолжил Шнуров, спросив у своих фолловеров, стоит ли посмотреть эти картины.

В комментариях музыканту рекомендуют оставаться на пляже.

Фильм «Союз спасения» Андрея Кравчука вышел в прокат 26 декабря 2019 года, «Вторжение» Федора Бондарчука — 1 января 2020 года.

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