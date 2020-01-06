Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке

Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.

Суд рассмотрит два случая, касающиеся обвинения Вайнштейна в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах. Процесс займет минимум шесть недель.

Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвини в сексуальных домогательствах более 80 женщин.

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