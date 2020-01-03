Группа «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале в Калифорнии

Группа «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella в Калифорнии в апреле 2020 года. Об участии группы стало известно из списка, опубликованного на сайте мероприятия.

«Ленинград» станет единственным хедлайнером из России, выступив 12 и 19 апреля.

В фестивале также примут участие такие артисты как Фрэнк Оушен, Том Йорк, Лана Дель Рей, и Кельвин Харрис.

Ранее солист группы Сергей Шнуров заявил, что «Ленинград» прекратит свое существование после тура по городам России.