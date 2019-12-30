Обама назвал «Ирландца» и «Хранителей» в списке лучших фильмов 2019 года
Экс-президент США Барак Обама в Twitter появился собственным списком лучших фильмов и сериалов 2019 года.
Обаме понравились фильмы «Американская фабрика», «Изумительная благодать», «Аполлон-11», «Пепел — самый чистый белый», «Атлантика», «Райские птицы», «Образование», «Диана», «Прощание», «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Просто помиловать», «Последний черный в Сан-Франциско», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Паразиты», «Сувенир» и «Транзит».
Любимыми сериалами экс-президента в этом году стали «Хранители», «Невероятное» и «Дрянь».
В прошлом году Барак Обама также делился похожим списком.
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