Наргиз ответила на обвинения в русофобии

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Певица Наргиз Закирова опубликовала в Instagram заявление о том, как на самом деле относится к России.

Это произошло после того, как продюсер Максим Фадеев раскритиковал ее рассказ о том, что ее дети не живут в России. «То, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю «рожами», является мерзкой и подлой ложью! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи!» — негодует она.

По мнению Наргиз, после разрыва контракта с лейблом Фадеева против нее организовали травлю в сети. «Заказчик доволен, я — «враг народа», — пишет Наргиз, добавляя, что из России никуда не уедет.

Ранее в 2019 году Наргиз и Фадеев прекратили сотрудничество. Теперь она не может исполнять песни, созданные во время работы с продюсером.

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