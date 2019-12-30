Евгений Миронов одобрил назначение нового худрука «Современника»

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Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов отреагировал на сообщения о том, что новым худруком московского «Современника» с 4 января 2020 года станет театральный режиссер Виктор Рыжаков.

Сейчас Рыжаков возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). «Должен прийти режиссер, не только с большим опытом постановок, но и воспитания учеников. Мне кажется, из всего нынешнего поколения режиссеров таким опытом и потенциалом, безусловно, обладает Виктор Рыжаков», — цитирует Миронова ТАСС. «Он абсолютно работает в эстетике этого театра. Сегодня мало режиссеров, которые исповедуют такой язык, потому что это очень сложно быть настолько правдивым, честным и в том числе современным», — считает Миронов.

Артист также подчеркнул, что «Современник» всегда был режиссерским театром, поэтому и руководитель должен быть режиссером.

Бывший художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

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