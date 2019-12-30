Сюткин ответил Шнурову на грубость

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Эстрадный исполнитель Валерий Сюткин ответил лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову на грубую шутку.

Шнуров назвал своего коллегу по шоу «Голос» Сюткина замечательным человеком, который «оставляет за собой много песка». «Ответочка будет. Чтобы по мелочам не распыляться, одним залпом уже будет все сделано — понятно и художественно», — сказал Сюткин в беседе с Telegram-каналом «Подъем», пообещав высказаться в прямом эфире финала шоу «Голос» 1 января. «Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе», — посмеялся Сюткин.

Сергей Шнуров пошутил о Сюткине на шоу «Вечерний Ургант», отвечая на вопрос, кто должен стать лучшим наставником на «Голосе».

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