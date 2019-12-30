Наследство Волчек оценили в 50 млн рублей
Наследство покойной артистки Галины Волчек оценили в 50 млн руб., передает сайт kp.ru.
Как сообщает издание, задекларированный доход художественного руководителя театра «Современник» Галины Борисовны Волчек за 2018 год составил 15 млн. 897 тыс. руб. В собственности у Волчек значились автомобиль ценой от 5 млн.руб. и квартира в Москве площадью 75 кв. м стоимостью от 30 млн.руб.
Участок в закрытом коттеджном поселке в Одинцовском районе в издании оценили в сумму от 5 млн.руб., а сам дом — в 2 раза дороже.
Галина Волчек была госпитализирована 24 декабря в Боткинскую больницу с воспалением легких. 26 декабря она скончалась.
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