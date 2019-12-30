Назначен новый худрук «Современника» после смерти Галины Волчек

Новым художественным руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек станет режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Он вступит в должность 4 января 2020 года.

Виктор Рыжаков — актер, театральный режиссер и педагог, а также сценарист. В 2014 году он получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Сейчас Рыжаков возглавляет Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда.

Бывший художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

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