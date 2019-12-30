Шнуров подверг критике новогодние телешоу при помощи своего стихотворения

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров при помощи стихотворения своего авторства раскритиковал новогоднюю программу на российском телевидении. Произведение он опубликовал в своем Instagram.

В стихотворении упоминается президент России Владимир Путин и певец Филипп Киркоров и отмечается, что в телешоу «в новом, как и в том году» показывают одних и тех же «нестареющих лиц».

Большинство пользователей соцсети одобрили такие слова автора.

Однако некоторые комментаторы нелестно отозвались о самом Шнурове и упрекнули его в том, что музыкант ерничает.