Асмус рассказала, почему попала в больницу
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Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagarm, что уже неделю находится в больнице.
Она отметила, что причиной ухудшения самочувствия стала острая бактериальная инфекция.
По словам актрисы, она «круглосуточно под капельницей с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии».
«Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск», — добавила Асмус.
Она также рассказала, что ее обещают выпустить в понедельник, 30 декабря, однако все будет зависеть от состояния ее здоровья.
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