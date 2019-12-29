Асмус рассказала, почему попала в больницу

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagarm, что уже неделю находится в больнице.

Она отметила, что причиной ухудшения самочувствия стала острая бактериальная инфекция.

По словам актрисы, она «круглосуточно под капельницей с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии».

«Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск», — добавила Асмус.

Она также рассказала, что ее обещают выпустить в понедельник, 30 декабря, однако все будет зависеть от состояния ее здоровья.

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