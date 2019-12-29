«Кинопоиск» назвал главные фильмы десятилетия

Названы главные кинокартины десятилетия по версии онлайн-сервиса «Кинопоиск».

Уточняется, что рейтинг был составлен по оценкам зрителей в период с 2010 года по 2019.

Первым в топе стал фильм 2010 года «Начало» Кристофера Нолана, главную роль в котором сыграл Леонардо Дикаприо. Картине, которая получила четыре «Оскара», был присвоен рейтинг 8,6.

Вторым в топе стал «1+1» режиссера Оливье Накаш. Замыкает тройку «Интерстеллар», который также снял Кристофер Нолан, с Мэтью Макконахи в главной роли.

В рейтинге также присутствует третья работа Нолана — «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Кроме того, в топ попали «Мстители», «Джанго освобожденный», «Ла-ла Ленд», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Джокер» и другие.

Среди российского кино в рейтинге оказались «Легенда №17», «Ученик», «Левиафан», а также «Горько!», «Лето» и «Текст».

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